Sperrung auf Autobahn 6 am Abend

Auf der Autobahn 6 am Autobahnkreuz Walldorf kommt es am Abend zu einer Sperrung. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Autofahrer sind gebeten worden, die Autobahn 6 am Donnerstagabend am Kreuz Walldorf großräumig zu umfahren. Ab 19 Uhr werden dort Sanierungsarbeiten an einem Entwässerungsschacht durchgeführt, wie es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH hieß. Betroffen ist die Fahrbahn Richtung Heilbronn. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr soll es dann zu einer dreißigminütigen Vollsperrung kommen.

Autofahrer auf der A6 aus Richtung Mannheim kommend, können den betroffenen Bereich über die Autobahn 61 und Autobahn 65 umfahren. Autofahrer kommend aus Frankfurt, die nach Stuttgart wollen, sollen auf der Autobahn 5 bis zum Dreieck Karlsruhe fahren und dort auf die Autobahn 8 wechseln. Wer von Karlsruhe aus nach Heilbronn möchte, soll ab dem Dreieck Karlsruhe ebenfalls auf die Autobahn 8 fahren.