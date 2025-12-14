Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Spende endet im Gerangel zwischen Senior und Bettlerin

Eine Bettlerin ist mit dem gespendeten Betrag eines 87-Jährigen nicht zufrieden. Als der Mann ihr mehr geben will, greift die Frau selbst in dessen Geldbeutel.

Polizei
Die Polizei in Reutlingen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der zunächst unbekannten Frau geben können. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Polizei in Reutlingen sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der zunächst unbekannten Frau geben können. (Symbolbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Erst bittet sie um Hilfe, dann greift sie selbst ins Portemonnaie: Eine Bettlerin soll einen 87-Jährigen bestohlen haben, weil sie mit seiner Spende nicht zufrieden war. Der Mann hatte der in der Nähe einer Kirche bettelnden Frau zuvor fünf Euro gegeben, wie die Polizei mitteilte. Weil sie mit dem Betrag nicht zufrieden gewesen sei, habe der Mann sie zu seinem Büro eingeladen, um ihr dort mehr Geld zu geben.

Als der Mann ihr am vereinbarten Ort einen Schein aus seinem Geldbeutel reichen wollte, habe die Frau selbst 100 Euro aus der Börse genommen und sei dann weggelaufen. Der Mann fand sie kurz darauf in der Nähe einer Kirche wieder. 

Wegen des geraubten Geldes sei es zwischen den beiden zum Streit und zu einem kurzen Gerangel gekommen, bevor die Frau erneut flüchtete. Die Polizei fahndete daraufhin nach der Unbekannten - den Angaben nach jedoch ohne Erfolg. Nun suchen die Ermittler nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

© dpa-infocom, dpa:251214-930-422466/2