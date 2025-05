SPD will wieder mit Spitzenkandidat Stoch in den Wahlkampf

SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch will als Spitzenkandidat seiner Partei im nächsten Landtagswahlkampf um Stimmen werben. (Archiv)

Die SPD wird wie erwartet mit ihrem Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch als Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkampf ziehen. Der Landesvorstand seiner Partei hat entschieden, den 55-Jährigen auf dem Listenparteitag am 5. Juli in Fellbach vorzuschlagen.

Stoch war bereits Spitzenkandidat bei der Landtagswahl vor vier Jahren. Seine Partei lag bei der jüngsten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der »Stuttgarter Zeitung« bei zehn Prozent der Stimmen. Dennoch sagte Stoch nach dem Treffen: »Unser Ziel ist klar: Die SPD muss wieder in Regierungsverantwortung kommen.«