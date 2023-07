Aktuell Land

Sparkassen wollen Geldautomaten besser schützen

Die Südwest-Sparkassen wollen sich besser gegen Banden wappnen, die Geldautomaten sprengen. Aktuell investiere man in die Sicherheit, insbesondere an Standorten in Wohngebieten, sagte der Geschäftsführer des baden-württembergischen Sparkassenverbands, Ralf Bäuerle, am Mittwoch. Dazu werden demnach Risikoanalysen durchgeführt und entsprechenden Maßnahmen umgesetzt. Darüber hinaus gebe es auch Gespräche mit den Sicherheitsbehörden.