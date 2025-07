Spaß und Nervenkitzel: 50 Jahre Europa-Park Rust

Bitte aktivieren Sie Javascript

RUST. Rund 150 Millionen Besucher in 50 Jahren. Mehr als 100 Attraktionen und internationale Shows auf einer Fläche von 95 Hektar: Der Europa-Park in Rust ist heute mit Abstand der größte Freizeitpark in Deutschland und der besucherstärkste saisonale Park weltweit.

Angefangen hat alles mit einer USA-Reise. 1972 ist Franz Mack zusammen mit seinem Sohn Roland dort auf Verkaufstour. In Waldkirch am Rande des Schwarzwalds besitzt die Familie Mack ein Unternehmen, das zuerst Kutschen, dann Wagen für Schausteller und Zirkusbetriebe baute, später Karusselle und Achterbahnen herstellt. Mack wird »Hoflieferant« des Zirkus Krone, die Produkte gelten als »Mercedes der Branche«.

Beim Abklappern zahlreicher Freizeitparks an Ost- und Westküste kommt Vater und Sohn eine Idee: Warum nicht einen eigenen Vergnügungspark in Süddeutschland gründen, sozusagen als Schaufenster für die eigenen Produkte? Beim Rückflug in die Heimat entwerfen sie die ersten Konzepte. Nichts ahnend, wie groß die Idee einmal werden sollte.

Fertigstellung in letzter Minute

Zurück in Deutschland muss jedoch erst einmal ein geeigneter Standort für den Freizeitpark gefunden werden. Dies erweist sich schnell als Herausforderung. Erst der dritte Anlauf ist von Erfolg gekrönt: In Rust, unweit der Bundesautobahn Karlsruhe/Basel, werden die Macks schließlich auf ein Gelände rund um einen Jahrhunderte alten Schlosspark aufmerksam, der sich im Besitz der Gemeinde befindet. Von Anfang an unterstützt das damals weniger als 3.000 Einwohner zählende Fischerdorf Rust das Projekt.

Am 12. Juli 1975 öffnet der Europa-Park schließlich für geladene Gäste seine Pforten. Am darauffolgenden Publikumstag besuchen ganze 4.000 Menschen die Anlage, berichtet die Firmenzeitschrift »Emotional pur«. »Die Menschen standen Schlange und wir wurden regelrecht überrannt«, erinnert sich darin Marianne Mack, Ehefrau von Roland Mack. Die Anlage war sozusagen in letzter Minute fertig geworden. »Die Leute strömten vorne rein und ich habe hinten noch das letzte Stück der Straße geteert«, so der erste Mitarbeiter des Parks, Michael Scholz. Zum Start hat die Anlage 15 Attraktionen, darunter die Westerneisenbahn. Der Eintritt kostet sechs Mark für Erwachsene und fünf für Kinder.

Der Alpenexpress »Enzian« wurde 1984 in Betrieb genommen. Foto: Europa-Park

»Wir galten als Exoten, ohne Aussicht auf Erfolg«, betont der 2010 verstorbene Franz Mack Zeit seines Lebens. Denn die Idee war auch mit einem großen finanziellen Risiko verbunden: Als Sicherheit fu¨r den Bau des Europa-Parks mit einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen DM bringt Franz Mack sein gesamtes Vermögen ein, inklusive Privathaus der Familie.

Trotz anfänglicher Skepsis, gibt der Erfolg den Gründern schnell recht: Bereits im ersten Jahr besuchen 250.000 Menschen den Park, ein Jahr später sind es 700.000, schon 1978 knackt der Park die Million. 1982 folgt die Eröffnung des ersten Themenbereichs Italien. Weitere Länder, wie etwa die Niederlande, Frankreich, Skandinavien, Spanien und Kroatien folgen. Bei der Gestaltung leistet der 2007 verstorbene Künstler Ulrich Damrau einen wichtigen Beitrag.

1984 und 1985 werden die ersten beiden größeren Bahnen, der Alpenexpress »Enzian« und die Schweizer Bobbahn eröffnet. Die Fahrgeschäfte für den kleinen Nervenkitzel kommen aus dem firmeneigenen Produktionsbetrieb im Schwarzwald.

Erfolg und Risiko

Die Eröffnung des ersten Hotels der Anlage im Jahr 1995 führt auch innerhalb der Mack-Familie zu Diskussionen. Nicht nur der damalige Seniorchef Franz Mack ist skeptisch, auch andere fragen sich, wer in einem Freizeitpark übernachten wolle. Der Erfolg gibt der Familie erneut recht: Bereits im ersten Jahr ist das Hotel »El Andaluz« zu 87 Prozent ausgebucht, in den Jahren danach werden weitere Hotels gebaut, auch sie erfreuen sich großer Beliebtheit.

Doch auch der Europa-Park bleibt von Schreckmomenten nicht verschont: Im Mai 2018 zerstört ein Großbrand den skandinavischen Themenbereich und das Fahrgeschäft »Piraten in Batavia«. Der Bereich wird kurze Zeit später wieder aufgebaut. 2023 dann erneut Rauch über dem Gelände: Die Traditionsfahrgeschäfte »Alpenexpress Enzian« und »Tiroler Wildwasserbahn« werden bei einem Feuer schwer beschädigt.

Immer neue Attraktionen lassen den Besucherandrang von Jahr zu Jahr steigen. Die Achterbahn »Silver Star«, die Stahlachterbahn »Voltron Nevera« und der »Blue Fire Megacoaster«, die erste Achterbahn im Europa-Park mit Katapultstart und Überschlagelementen, ziehen immer mehr Besucher an. Im Jahr 2024 besuchen über sechs Millionen Menschen den Europa-Park. Die Freizeitanlage mit mittlerweile über 5.000 Beschäftigten ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor der Region geworden. (GEA)