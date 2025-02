Späte Tore in Ulm: Mehlem und Grimaldi erlösen Paderborn

Marvin Mehlem traf zur Führung in Ulm.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dank Marvin Mehlem und Adriano Grimaldi hat der SC Paderborn einen Auswärtssieg beim SSV Ulm eingefahren und seine Ambitionen im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga untermauert. Anders als beim torlosen Remis im Hinspiel endete die Partie 2:0 (0:0) für die Gäste, die 40 Minuten lang in Überzahl agierten. Durch den neunten Saisonsieg rückt die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok zumindest vorübergehend ins obere Drittel vor.

Beim SSV sah Winter-Neuzugang Dennis Dressel die Rote Karte nach einem Foulspiel an Mehlem (50.). In der 81. Minute erzielte der Kreativspieler vor 12.098 Zuschauern die Führung, ehe Grimaldi in der siebten Minute der Nachspielzeit nachlegte.

Bis zum ersten Gegentor machten es die Ulmer mit zehn Mann in einem zerfahrenen Spiel über weite Strecken ordentlich. Doch in der Schlussphase verlor die Defensive Mehlem aus den Augen - und Grimaldi hatte wenig später allein vor dem SSV-Gehäuse keine Mühe, einzuschieben.