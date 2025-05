Sonniger Wochenstart - Schauer und Gewitter folgen

In Baden-Württemberg wird es Tag für Tag wärmer - doch ab Mittwoch soll es dann Schauer und Gewitter geben.

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich über einen warmen Wochenstart freuen. In den kommenden Tagen werde die Luft sukzessive erwärmt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nachts sinken die Temperaturen aber noch in den einstelligen Bereich.

Im Laufe des Sonntags wechseln sich Sonne und Wolken ab. Niederschlag soll es nicht geben. Die Temperaturen erreichen 18 Grad im Allgäu und bis zu 23 Grad im Rheingraben. Am Montag liegen die Temperaturen dann zwischen 18 und 25 Grad. Der DWD erwartet viel Sonne, allerdings auch frische Böen.

Am Dienstag sieht es ähnlich aus: Laut DWD sollen 20 Grad im Bergland und 26 Grad am nördlichen Oberrhein erreicht werden. Am Mittwoch gibt es Regen: Der DWD prognostiziert Schauer und Gewitter bei 15 bis 23 Grad.