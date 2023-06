Aktuell Land

Sonnenschein satt: Wann ist wieder Regen in Sicht?

Viel Sonne und sommerliche Temperaturen - das Wetter in Baden-Württemberg hat sich seit Tagen von seiner besten Seite gezeigt. Auch in den nächsten Tagen bleibe es weiterhin größtenteils trocken, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Demnach wird es zunächst kein größeres Regengebiet geben. Kleinräumig kann es aber vor allem am Donnerstag und am Wochenende zu kurzen Schauern kommen.