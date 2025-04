Sonne und kein Regen - weiter Waldbrandgefahr im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen im Südwesten erwartet in der kommenden Woche strahlender Sonnenschein und kaum eine Wolke am Himmel. Wegen des Risikos für Waldbrände ist aber Vorsicht geboten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Sonntag und Montag gilt laut dem Waldbrandgefahrenindex für den Großteil Baden-Württembergs die zweithöchste Stufe, die dann aber in den folgenden Tagen auf die mittlere Stufe absinkt. Laut einer Sprecherin des DWD sei auch in der kommenden Woche nicht mit Regen zu rechnen.

Bis zu 18 Grad am Dienstag

Bis Montag soll es noch deutlich kälter als in den letzten Tagen sein. Dabei liegen die Temperaturen heute zwischen maximal 6 und 16 Grad. Hier sei auch mit Wind zu rechnen, sodass es laut der Sprecherin gerade im Schatten etwas kühler werden kann. Allerdings sei nur im Bergland, am Hochrhein und am Bodensee mit stärkeren Böen zu rechnen. Der Wind lässt in der Nacht auf Montag wieder nach. Dabei gibt es aber im Bundesland verbreitet in der Nacht Frost. Tagsüber kann es am Montag dann bis zu 15 Grad geben.

Im Verlauf der Woche können sich die Baden-Württemberger aber auch wieder auf höhere Temperaturen freuen. So rechnet der DWD mit bis zu 18 Grad am Dienstag. Am Donnerstag gibt es sogar am Oberrhein bis zu maximal 20 Grad. Auch die Nächte werden nach und nach milder. So soll es am Mittwoch schon nur noch vereinzelt Frost geben.