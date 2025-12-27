Sonne und Frost am Wochenende – Schnee zu Silvester möglich

Für Schnee-Fans macht der Blick in die kommende Woche Hoffnung: Am Silvestertag wird es laut DWD bewölkter und es schneit. (Archivbild)

In weiten Teilen Baden-Württembergs dürfen die Menschen auch am Wochenende die Sonne genießen. »Wir haben freundliches, aber kaltes Wetter«, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Einzig im südlichen Rheintal bis Freiburg und in Oberschwaben halten sich Nebelfelder hartnäckig. Die Temperaturen liegen am Tag bei bis zu sechs, in der Nacht bei minus sieben Grad.

Der Sonntag macht seinem Namen vielerorts alle Ehre

Am Sonntag lichtet es dann auch in den nebligen Gebieten auf. Sonne satt gibt es beinahe überall im Land. Laut dem DWD wird es aber auch deutlich kälter. Die Werte liegen tagsüber bei vier Grad, in der Nacht zum Montag erwartet der DWD bis zu minus neun Grad.

Für Wintersportler und Schnee-Fans macht der Blick in die kommende Woche Hoffnung: Am Silvestertag wird es bewölkter und es schneit. »Ähnlich so wie an Heiligabend«, sagte der DWD-Sprecher.