Sonne knallt auf Auto – Hund über zwei Stunden eingesperrt

Ein Hund ist in einem Auto über Stunden eingesperrt gewesen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Hund ist in Lörrach etwa zwei Stunden lang in einem Auto eingesperrt gewesen, bis Einsatzkräfte ihn befreit haben. Die Fenster seien geschlossen gewesen, zudem habe das Tier nichts zu trinken gehabt, wie ein Polizeisprecher sagte. Obendrein war das Auto demnach bei warmem Wetter am Donnerstag direkter Sonneneinstrahlung ausgeliefert.

Die Feuerwehr habe eine Seitenscheibe gewaltsam geöffnet und das Tier unversehrt befreit. Es kam in eine Tierpflegestation. Später sei die 35-jährige Besitzerin des Hundes zur örtlichen Polizeiwache gegangen. Über den Grund für das Zurücklassen des Hundes im Auto gab es laut Polizei zunächst keine Angaben. Auch ob sie den Hund aus der Pflegeeinrichtung holte, war bislang unklar.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich außerdem heraus, dass das Auto der Frau durch das Landratsamt zur Außerbetriebsetzung ausgeschrieben war. Der Grund dafür blieb vorerst unklar. Die Autokennzeichen und Fahrzeugdokumente wurden daraufhin durch eine Polizeistreife sichergestellt.