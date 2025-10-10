Sondervermögen: So werden die Milliarden verteilt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Land will zwei Drittel des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes an die Kommunen weiterreichen. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen von Land und Kommunen zu dem Thema, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Darüber hinaus sagt das Land den Kommunen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für dieses und nächstes Jahr in Höhe von 550 Millionen Euro zu.

Baden-Württemberg soll aus dem mit 100 Milliarden Euro gefüllten Bundestopf über zwölf Jahre hinweg insgesamt 13,1 Milliarden Euro für Investitionen erhalten. Davon sollen Städte und Gemeinden nun den großen Teil bekommen. Für die Weitergabe des Geldes will die Landesregierung einen Nachtragshaushalt aufstellen.