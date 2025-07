Sommerferien: Auf diesen Strecken droht am Wochenende Stau

Wegen der Sommerferien: Es gibt Staugefahr in Baden-Württemberg. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wer am Wochenende auf den Fernstraßen Baden-Württembergs unterwegs ist, sollte besser etwas mehr Zeit einplanen. Das Innenministerium rechnet mit einem hohem Reise- und Ausflugsverkehr von Freitag bis Sonntag, wie aus einer Mitteilung hervorging. Grund dafür seien beginnende sowie weiterhin andauernde Sommerferien in vierzehn Bundesländern. In Baden-Württemberg selbst beginnen die Sommerferien erst Ende des Monats.

Das sind laut Innenministerium die staugefährdeten Strecken im Südwesten:

A5: Frankfurt - Karlsruhe - Basel, zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden

A6: Mannheim - Heilbronn - Nürnberg, zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld

A7: Würzburg - Füssen/Reutte i.T., zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen

A8: Karlsruhe - Stuttgart - München, zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-Süd sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost

A81: Heilbronn - Stuttgart - Singen, zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg, zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg sowie im Bereich Kreuz Hegau

B31: Lindau - Friedrichshafen – Stockach.