Sommerfeeling? Fehlanzeige - Es bleibt nass im Südwesten

Eis essen? Eher Eintopf. Sonnenbrille? Höchstens gegen Blitzlichtgewitter. Auch zum Wochenstart ist das Wetter in Baden-Württemberg herbstlich: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es ungemütlich in Baden-Württemberg – mit teils kräftigem Regen und einzelnen Gewittern. Besonders südlich der Donau und im Schwarzwald droht Dauerregen, der sich bis Dienstag ziehen kann. Zwischen Bodensee, Allgäu und Schwarzwald kommen in kurzer Zeit Dutzende Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen – genug, um die Sommerlaune gründlich wegzuspülen.

Im Laufe des Tages ziehen die Regenwolken gen Südosten. Im Norden sei dann nur noch mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen, so der DWD. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 14 Grad im Allgäu und 22 in Mannheim.