So teuer kann in der Region die Einschulung werden

REUTLINGEN. Die Einschulung ist nicht nur für Kinder ein wichtiger Meilenstein, auch für Eltern bringt der Schritt vom Kindergarten ins Schulleben Veränderungen mit sich. Der Start in den neuen Lebensabschnitt des Kindes ist allerdings nicht nur mit Spannung und Vorfreude, sondern auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Doch wie teuer ist eine Einschulung wirklich?

Für den Schulstart der Erstklässler rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) in diesem Jahr mit Ausgaben von rund 725 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich diese damit noch einmal um gut drei Prozent. 2019 lagen die Prognosen mit 580 Millionen Euro noch deutlich darunter. Wie hoch die Ausgaben zur Einschulung werden, ist verschieden. Doch egal, in welcher Qualität oder Preisklasse, die Liste an kleineren und größeren Anschaffungen kann sich sehen lassen.

Da gibt es zuallererst die berühmte Materialliste, die jede Schule vor dem Schulstart ihren neuen Schützlingen zukommen lässt. Diese kann je nach Schule und Lehrkraft unterschiedlich ausfallen, lang ist sie in den meisten Fällen trotzdem. Zu besorgen sind verschiedene Hefte, dazu farbige Umschläge und Ordner. Ein Mäppchen mit Bunt- und Bleistiften in verschiedenen Ausführungen. Hinzu kommen Radierer, Spitzer, Lineal, Schere, Klebstift. Oft wird zusätzlich ein Zeichenblock verlangt, dazu eine große Mappe für die geschaffenen Kunstwerke, Wachsmalkreiden, Wasserfarbkasten, verschiedene Pinsel. Jedes einzelne Teil soll mit Namen versehen werden, personalisierte Sticker sind dafür weit verbreitet, auch diese kosten.

Allein die Materialien summieren sich schnell auf 80 bis 100 Euro. Doch tatsächlich sind das erst die kleineren Ausgaben zum Schulstart. Zu den größeren zählen etwa Schreibtisch und Schulranzen. Für einen ergonomischen Ranzen muss man heute mit 200 bis 300 Euro rechnen, natürlich gibt es auch günstigere Modelle. Bei einem Komplettpaket bekommt man immerhin Mäppchen und Sportbeutel gleich mit dazu.

Apropos Sportbeutel - auch dieser muss gefüllt werden. Sportklamotten und Sportschuhe, auch diese müssen oft neu gekauft werden. Viele Schulen bitten zudem um extra Hausschuhe für die ersten beiden Klassen.

Ein Fest zur Einschulung?

Etwas Wichtiges vergessen? Aber ja doch: die Schultüte natürlich. Egal, ob selbst gebastelt oder gekauft, allein für die Tüte geben Eltern 20 bis 60 Euro aus. Der Inhalt verursacht zusätzliche Kosten. Das kleine Geschwisterkind möchte davon eine Mini-Version? Auch dieses Extra gehört seit längerer Zeit zur Einschulung mit dazu und lässt die Kosten steigen.

Alles in allem kommen für die Anschaffungen zum Schulanfang leicht 500 bis 600 Euro zusammen. Doch ein Posten ist hier noch überhaupt nicht berücksichtigt: In vielen Familien wird die Einschulung mit einem Fest gefeiert, zu dem auch Verwandte eingeladen werden. Im Westen fällt das Fest eher kleiner aus, im Osten traditionell größer. Und ganz egal, ob ein Besuch im Restaurant geplant ist, oder ob es zuhause Kaffee und Kuchen gibt: auch hier fallen weitere Kosten an.

Bei sozial schwachen Familien wird das Geld schon beim Abarbeiten der Materialliste und beim Kauf des Schulranzens knapp. Markus Jox, Sprecher im Sozialministerium in Stuttgart, weist deshalb darauf hin, dass Familien, die Kinderzuschlag, Wohngeld oder Bürgergeld beziehen, einen Anspruch auf das Bildungspaket haben. Hier gibt es Zuschüsse für Schulbedarf bis circa 195 Euro pro Schuljahr. Im August wird Berechtigten dieses Jahr 130 Euro für den persönlichen Schulbedarf (z. B. Hefte, Stifte, Ranzen) ausgezahlt, im Februar 2026 gibt es eine weitere Zahlung von 65 Euro.

Teure Schulzeit

»Die Materialliste war in diesem Jahr sehr umfangreich«, berichtet Corinna Brütsch, Leiterin der Caritasdienste Sorgende Gesellschaft des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart, »auch wurden oft teure Markenprodukte, etwa für Malkästen, von den Schulen angefragt.« Für Familien, denen die finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nicht reiche, gebe es im Kreis Tuttlingen etwa den Kinderfonds »Hütchen«. Am wichtigsten dabei sei jedes Jahr die Schulranzen-Aktion für Erstklässler, so Brütsch. Kinder, deren Familien Sozialleistungen erhalten, könnten sich hier einen Schulranzen aussuchen. Es stünden viele Modelle zur Auswahl, damit solle vermieden werden, dass unterstützte Kinder erkannt würden. »Die Aktion ist uns sehr wichtig, denn wenn ein Kind am Tag der Einschulung keinen schönen Schulranzen hat, oder etwa nur mit einer Plastiktüte in die Schule kommt, ist die soziale Ausgrenzung vorprogrammiert.« Die Aktion ist eine Kooperation zwischen Caritas, Diakonie, dem Jobcenter und dem Kinderschutzbund.

Eine Einschulung kann ohne Frage teuer werden. Doch ist es nur ein keiner Teil der Kosten, der über die gesamte Schulzeit anfällt. Denn auch, wenn Schulbücher und Tablets von den Kommunen gestellt werden, kommt einiges zusammen. Ganze 20.755 Euro pro Kind kostet das Schulleben in Deutschland im bundesweiten Schnittlaut laut einer Umfrage des Vergleichsportals Idealo aus dem Jahr 2025. So unglaublich diese Summe klingt, Kosten für Einschulung, Arbeitsmaterialien, Bücher, Klassenfahrten, Mittagessen, Nachmittagsbetreuung, ÖPNV und sonstige Extra-Ausgaben summieren sich im Laufe der Schuljahre für jedes Kind zu einem beachtlichen Betrag.