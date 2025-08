So lohnt sich die Fotovoltaik-Anlage

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Sonne knallt aufs Dach, die Photovoltaik-Anlage produziert massenhaft Strom – mehr, als der Haushalt braucht. Doch das öffentliche Netz verweigert die Abnahme – der Privaterzeuger verliert Geld und die Nutzergemeinschaft Energie. Das Problem ist der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg bekannt. Dort ist Matthias Bauer zuständig, er leitet die Abteilung Bauen, Wohnen, Energie und erklärt im GEA: Wen der Einspeisestopp betrifft, was das mit der Energiewende zu tun hat und wie Photovoltaik-Betreiber trotzdem profitieren.

Sommerhoch: Zu viel Strom bei Sonne

Die goldene Regel lautet: Das Stromnetz muss im Gleichgewicht sein. Oder in Bauers Worten: »Es muss immer so viel Strom reinkommen, wie rausgeht.« Das war mal einfach, als es noch mehr Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke gab: wenige große Erzeuger, die stabil produzierten und zentral hoch- und runtergefahren werden konnten. Alles im Blick, alles unter Kontrolle.

Doch mit der Energiewende hat sich das geändert: Die Produktion von Strom aus Sonne und Wind ist abhängig vom Wetter. Mal gibt es mehr, mal weniger. Erneuerbare Energien machen in Deutschland inzwischen 60 Prozent vom Strommix aus. Das Dumme dabei: Wenn viel Strom erzeugt wird, wird teils wenig Strom verbraucht. Der Klassiker ist der sonnige Sonntag im Sommer: Mittags, wenn die Sonne am stärksten scheint, erzeugt die PV-Anlage enorme Strommengen – die aber nicht abgerufen werden, weil gerade kein Elektroauto geladen, keine Wärmepumpe betrieben und keine Wäsche gewaschen wird.

Verkehrte Welt: Käufer bekommt Geld

Zeitweise ist die Überproduktion so groß, dass der Strommarkt negative Preise aufruft. Dann bezahlen Erzeuger Verbrauchern Geld für die Abnahme von Strom. Die Zahl der Stunden mit Negativpreisen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen: von 399 Stunden im Jahr 2023 über 457 Stunden im Jahr 2024 bis 389 Stunden im Juni – damit könnte im Jahr 2025 die 780er-Marke geknackt werden.

Wildwuchs: Kaum Regeln für PV-Betreiber

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Bei der Stromproduktion mischen mehr Erzeuger mit. Privatpersonen mit PV-Anlagen konnten ihre Überschüsse bisher weitgehend ungeregelt ins Netz einspeisen. 5.347.000 PV-Anlagen zählte die Bundesnetzagentur im Juni 2025 – auf Dächern, Balkonen und Freiflächen. 864.000 davon stehen in Baden-Württemberg. »Die Strommenge schwankt stärker«, bilanziert Bauer. »Das Netz ist instabiler.« Trotzdem gab es bislang keinen großen Stromausfall in Deutschland – und den wird es nach Ansicht des Experten auch nicht geben. Denn die Netzbetreiber sorgen für Ausgleich – und nennen das »Redispatch«.

Ausgleich: Sicherheit hat ihren Preis

Als »Redispatch« werden nachträgliche Eingriffe bezeichnet, um das Stromnetz trotz Engpässen sicher und stabil zu halten. Ein Beispiel aus Deutschland: Im Norden produziert Windkraft viel Strom. Im Süden verbraucht die Industrie viel Strom. Doch der Netzausbau hinkt hinterher, die Leitungen sind überlastet, der Strom kann nicht vom Norden in den Süden transportiert werden. Stattdessen wird ein Windpark im Norden runter- und ein Kraftwerk im Süden hochgefahren. Der Strom kommt dort an, wo er gebraucht wird – doch zu einem hohen Preis. Geld kosten der Betrieb des Kraftwerks, die Entschädigung des Windparks, und das ganze Hin und Her mit Umdisponieren, Organisieren, Koordinieren.

Die Kosten für die Reparatur werden auf alle Endverbraucher umgelegt. Sie zahlen den Zuschlag mit den Netzentgelten. Das ist der Betrag, den Haushalte und Unternehmen an Netzbetreiber entrichten für Betrieb, Wartung und Ausbau der Stromnetze – als Nutzungsgebühr sozusagen. »Die Netzentgelte steigen immer weiter«, berichtet Bauer. »Früher waren sie verantwortlich für 25 Prozent des Strompreises, heute für 28 Prozent.«

In Summe macht der Ausbau der erneuerbaren Energien das Stromnetz anfälliger, Stabilität aufwändiger und Sicherheit teurer – solange der Netzausbau nicht mithält.

Novelle: Regeln für Privat-Erzeuger

Abhilfe schaffen soll das Solarspitzengesetz, offiziell: »Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung temporärer Erzeugungsüberschüsse«. Die Regelung gilt seit Februar 2025 und fängt Belastungsspitzen an Sonnentagen ab. Das ist gut fürs Stromnetz, aber erst mal schlecht für Photovoltaik-Betreiber: Bei negativen Preisen dürfen sie weniger Strom ins Netz einspeisen und erhalten weniger Vergütung. Kleines Trostpflaster: Der entgangene Zeitraum wird an die 20-jährige EEG-Förderlaufzeit angehängt. Damit das klappt, gibt es zwei Möglichkeiten: Intelligente Steuerungstechnik passt die Einspeisung an den Netzbedarf an. Oder bei fehlender Ausstattung stoppt die Einspeisung automatisch bei 60 Prozent der Nennleistung.

Rat: Selbst nutzen und klug steuern

Damit Photovoltaik-Anlagen auf dem Hausdach sich trotzdem rentieren, gibt Bauer Privat-Erzeugern einige Tipps: »Sie sollten Smartmeter und Steuerbox einbauen«, rät der Experte. Der Smartmeter misst Verbrauch und Einspeisung, die Steuerbox erlaubt Netzbetreibern Eingriffe. »Außerdem sollten Sie Ihren Energiebedarf nach Möglichkeit mit selbst produziertem Strom decken«, empfiehlt Bauer weiter. Etwa mittels Wärmepumpe oder Elektroauto. »In manchen Fällen macht auch ein eigener Speicher Sinn.« (GEA)