So gehen die Freilichtmuseen in die neue Saison

Einmal die Zeit zurückdrehen? In Freilichtmuseen kann man zumindest in längst vergangene Epochen eintauchen. Sie vermitteln mit erhaltenen Originalbauten oder Nachbildungen ein Bild von Geschichte, das losgelöst von Vitrinen und den Grenzen von klassischen Museumswänden Vergangenheit erlebbar machen soll. Die Auswahl in Baden-Württemberg ist groß - und die meisten sind schon wieder geöffnet.

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof können Besucherinnen und Besucher die Geschichte des Schwarzwalds erleben. Der 1612 gebaute, namensgebende Bauernhof steht noch an seinem ursprünglichen Platz. Die Inneneinrichtung sieht weitestgehend noch so aus, wie sie in den 1960er Jahren, als das Haus noch bewohnt war, hinterlassen wurde.

Auf dem sieben Hektar großen Gelände gibt es auch Mühlen, Speicher, Bauerngärten und einen Kräutergarten zu entdecken. Besonders Kinder dürften sich auf die vielen Tiere freuen: Auf dem Gelände tummeln sich Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Hasen, Ziegen, Hühner, Gänse und Esel.

Die Saison 2025 beschäftigt sich mit »einfachen Dinge des Lebens«. Das Leben früherer Generationen beabsichtigt das Museum dabei anhand von Gegenständen nachzuerzählen, »die mal unschätzbar wichtig waren, aber heute zum Teil wie etwas sehr Fremdes wirken«.

Erwachsene zahlen einen Eintrittspreis von 13 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, danach zahlen sie 7 Euro.

Hohenloher Freilandmuseum

Das Hohenloher Freilandmuseum ist das größte Freilichtmuseum in Baden-Württemberg. Auf dem Gelände stehen über 70 historische Gebäude. Einzelne Bauten wurden dabei von ihrem ursprünglichen Standort in dem württembergischen Teil Frankens abgebaut und als Teil des Museums wieder errichtet. Besucher sollen dadurch ein möglichst authentisches Bild des bäuerlichen Lebens, Handwerks und historischer Infrastruktur erhalten.

Dabei werden auch Kontraste dargelegt: So gibt es unter anderem ein Großbauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, ein Armenhaus und eine Wohnbaracke aus dem 20. Jahrhundert zu entdecken.

Eintrittskarten für Erwachsene kosten 12 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren zahlen 10 Euro. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.

Bauernhaus-Museum Allgäu Oberschwaben Wolfegg

Im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg dreht sich alles um Gebäude und Objekte aus dem ländlichen Oberschwaben und dem westlichen Allgäu. Auf dem Gelände im Landkreis Ravensburg stehen 28 Wohn- und Wirtschaftsgebäude. An ihrem ursprünglichen Standort konnten sie nicht mehr erhalten werden.

Auf einem Entdeckerpfad sollen interaktive Stationen Wissen über die oberschwäbische Kulturlandschaft vermitteln. Zudem leben freilaufende Tiere im Freilichtlichtmuseum. Kühe, Gänse, Hühner, Schafe, Schweine und Ziegen lassen Bauernhofatmosphäre aufkommen.

In der Saison 2025 widmet sich eine Sonderausstellung dem Bauernkrieg 1525 in Oberschwaben. Vor 500 Jahren rebellierten die Bauern gegen ihre weltlichen und geistlichen Herren. Ausstellungsort ist die historische Zehntscheune des Klosters Weißenau, in der ursprünglich an das Kloster als Steuer entrichtete Naturprodukte gelagert wurden.

Erwachsene bezahlen für eine Tageskarte 7 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren beträgt der Eintrittspreis 3 Euro. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 5 Jahren haben freien Eintritt.

Pfahlbautenmuseum Unteruhldingen

Im Pfahlbautenmuseum Unteruhldingen (Bodenseekreis) sind 23 Pfahlbauten nach historischem Vorbild über der Wasserfläche des Bodensees rekonstruiert worden. Thematisch gibt es verschiedene Abschnitte zu entdecken. Auf der bronzezeitlichen »Wasserburg Buchau« dreht sich alles um das Handwerk - darunter Bronzegießen, Töpferkunst und die Fischerei. Im ebenfalls bronzezeitlichen Dorf »Uhldingen-Stollenwiesen« werden neben den damaligen Lebensumständen auch Vorstellungen vom Jenseits vermittelt. Das steinzeitliche Dorf »Sipplingen« soll mit seiner Bauweise aufzeigen, wie Menschen sich vor den Umwelteinflüssen von See und Natur geschützt haben.

Im vergangenen Jahr wurde mit dem »Neuen Museum am See« ein über zwölf Meter hoher Holzbau eröffnet. Dessen Design soll an ein umgedrehtes Boot der Pfahlbauer erinnern. Auf über 1.000 Quadratmetern werden Originalfunde aus der archäologischen Fundstätte am Bodensee ausgestellt. Sie ist seit 2011 Teil des Unesco-Weltkulturerbes.

Für Kinder zwischen 5 und 15 Jahren beträgt der Eintrittspreis 8,50 Euro. Das reguläre Ticket kostet 14 Euro. Kinder unter 4 Jahren dürfen das Museum kostenlos besuchen.

Freilichtmuseum Beuren

Das Freilichtmuseum Beuren (Landkreis Esslingen) hat zum Auftakt in die Saison 2025 einen neuen Dorfspielplatz eröffnet. Dessen Spielstationen sollen symbolisch den Weg einer Ähre bis zum Brot darstellen. Ein Klettergerüst mit Getreideverzierungen oder Wasserelemente mit einem Mahlstein sollen spielerisch auf den landwirtschaftlichen Hintergrund hinweisen.

Das Gelände umfasst 25 Gebäude aus dem mittleren Neckarraum und der Schwäbischen Alb. Zusammen formen sie ein historisches Museumsdorf. Lebens- und Arbeitswelten sollen möglichst authentisch dargestellt werden. Schweine, Schafe und ein Bienenhaus sollen für Begeisterung bei Tierfreunden sorgen.

Erwachsene bezahlen für eine Tageskarte 8,50 Euro. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren zahlen 4,50 Euro. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 5 Jahren haben freien Eintritt.