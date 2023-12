Aktuell Land

Smits und Moreschi verlassen Bietigheimer Handballerinnen

Die SG BBM Bietigheim verliert zur kommenden Saison zwei weitere Leistungsträgerinnen. Die niederländische Rückraumspielerin Inger Smits und die brasilianische Nationaltorhüterin Gabriela Moreschi werden den deutschen Handball-Meister im Sommer verlassen. »Inger und Gabi besitzen einen großen Anteil an unserer Erfolgsgeschichte der letzten Jahre«, sagte Sportdirektor Gerrit Winnen in einer Mitteilung vom Donnerstag. »Durch ihre außergewöhnlichen Leistungen spielten sie sich nicht nur in die Herzen unserer Fans, sondern auch in den Fokus der europäischen Topclubs.«