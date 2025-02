Sildillias Premiere: Tor für Freiburg und Wechsel-Gerüchte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Matchwinner Kiliann Sildillia lächelte nach seinem großen Tag entspannt. Groll oder Genugtuung nach einer harten Zeit waren dem Freiburger Verteidiger nicht anzusehen. »Ich musste lange zuschauen, aber das gehört zum Fußball auch dazu«, sagte der Siegtorschütze beim 1:0 des SCF beim VfL Bochum. »Ich habe eine Chance gehabt, und die habe ich genutzt.« Per Kopf überwand der 22-Jährige Bochums Torwart Patrick Drewes.

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison spielte Sildillia von Beginn an. Im 70. Bundesliga-Spiel gelang ihm das erste Tor. »Es ist kein Zufall, weil er hat sich wirklich in den letzten Wochen auch gut präsentiert im Training«, sagte Trainer Julian Schuster zur starken Leistung des Franzosen.

Spekulationen, Sildillia könnte die Breisgauer in diesem Winter noch verlassen, kommentierte der Spieler nicht. Schuster gab an, er gehe von einem Verbleib aus. Der Coach sagte aber auch: »Alleine kann ich das nicht entscheiden.«