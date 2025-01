Siegesserie von Ulms Basketballern reißt

Saraf zeigte sich in der Offensive stark.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die internationale Erfolgsserie der Basketballer von ratiopharm Ulm hat ein Ende gefunden. Der schwäbische Bundesligist unterlag in eigener Halle dem spanischen Club Dreamland Gran Canaria 76:83 (36:37). Zuvor hatte Ulm in dem Wettbewerb fünfmal in Folge gewonnen.

Das deutsche Team verpasste es, an den Spaniern vorbei auf Rang zwei der Gruppe A zu springen, der direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Bei noch vier ausstehenden Partien haben die Ulmer aber weiter beste Aussichten in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Durststrecke bringt Entscheidung

Die Mannschaft von Trainer Ty Harrelson zeigte sich nicht ganz so offensivstark wie in den vergangenen Partien, in denen dreimal über 100 Punkte gelangen. Das Spiel war äußerst ausgeglichen, die Führung wechselte immer wieder.

Im Schlussabschnitt konnten die Ulmer gegen die starke Verteidigung der Spanier dann aber mehrere Minuten lang wenig ausrichten. Erfolgreichster Scorer war Ben Saraf mit 19 Punkten.

Das Hinspiel gegen Gran Canaria hatten die Deutschen noch deutlich mit 78:125 verloren. In der Basketball-Bundesliga trifft der Tabellendritte Ulm am Samstag auf die Rostock Seawolves (20.00 Uhr).