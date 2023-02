Aktuell Land

Sieg gegen Schorndorf: Mainzer Ringer deutscher Meister

Die Ringer des ASV Mainz 88 sind zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder deutscher Mannschaftsmeister. Die 88er gewannen den Final-Rückkampf beim ASV Schorndorf am Samstag mit 14:13 und holten ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 1973, 1977 und 2013. Schon den Hinkampf eine Woche zuvor hatten sie mit 14:13 für sich entschieden. In der vergangenen Saison hatten sich die Mainzer in den Endkämpfen noch dem nun entthronten Serienchampion SV Wacker Burghausen geschlagen geben müssen.