Sieben Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall nahe Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) sind sieben Menschen verletzt worden. Vier von ihnen sind Kinder, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto mit drei Insassen ist demnach in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, in dem sich vier Menschen befanden. Der 40 Jahre alte Fahrer des Autos, das auf die falsche Fahrbahn geraten ist, verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die Straße war zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.