Aktuell Land

Sieben Tatverdächtige wegen Bandendiebstahls in U-Haft

Sieben Männer sind wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Die Tatverdächtigen seien bereits am Sonntag von einem Zeugen beobachtet worden, wie sie hochwertige Waren in einen Transporter geladen hatten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die alarmierten Beamten hielten den Wagen kurz darauf an und nahmen die Tatverdächtigen im Alter zwischen 28 und 55 Jahren fest. In dem Fahrzeug waren unter anderem Fahrräder, die als gestohlen gemeldet waren. Auch verschreibungspflichtige Medikamente wurden sichergestellt. Das vermeintliche Diebesgut hat einen Wert von rund 25.000 Euro.