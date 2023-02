Aktuell Land

Sicherungsverwahrung für Schwimmlehrer? Verhandlung im März

Ab Anfang März will das Baden-Badener Landgericht prüfen, ob ein wegen schweren sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilter Schwimmlehrer nach Absitzen seiner Haftstrafe frei kommt oder auch dann noch hinter Schloss und Riegel bleiben muss. Eine Entscheidung könnte nach Angaben vom Freitag am 10. März fallen.