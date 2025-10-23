Seriendieb schlägt dreimal im selben Markt zu

Verdächtigt wird ein Mann, der schon die zwei Diebstähle zuvor begangen haben soll. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nur einen Tag nachdem er erwischt worden war, ist ein Mann zum dritten Mal in einen Getränkemarkt im Kreis Ravensburg eingebrochen. Der 26-Jährige soll dort bereits in der Nacht zum Dienstag eingedrungen sein und Zigaretten gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Wenige Stunden später kam er dann zum Markt in Wangen im Allgäu zurück und nahm noch mehr mit. Eine Kamera zeichnete alles auf. Daraufhin wurde er angezeigt.

Der scheinbar Unbelehrbare habe sich am Mittwochmorgen dazu entschieden, erneut einzusteigen. Dabei soll er mehrere Schnapsflaschen und mehr als zwei Dutzend Tabakpackungen eingesteckt haben. Auf den Videoaufnahmen erkannten die Beamten den 26-Jährigen.

Den Verdächtigen hätten sie später bewusstlos in seiner Wohnung entdeckt, hieß es weiter. Vermutlich habe er den zuvor gestohlenen Schnaps getrunken. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. Ihn erwartet nun eine zweite Anzeige wegen des Einbruchs.