Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Abend eine 90-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Küche der Seniorin ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Frau bereits tot gewesen. Wie es zu dem Brand im Ortsteil Neckarelz kam, war laut Polizei zunächst unklar.