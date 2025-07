Senioren nach Feuer in Wohnanlage in Alternativ-Unterkunft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Anlage für betreutes Wohnen ist in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) wegen eines Brandes in einer Küche evakuiert worden. Insgesamt mussten 15 Menschen die Einrichtung in der Nacht verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Durch den Rauch erlitten laut Polizeiangaben vier Pflegekräfte leichte Reizungen der Atemwege. Drei von ihnen kamen demnach in ein Krankenhaus. Vier Bewohner waren am Einsatzort behandelt worden. Obwohl die Feuerwehr das Gebäude wieder freigab, entschied die Heimleitung vorsorglich, die Bewohner vorübergehend in einer alternativen Unterkunft unterzubringen, wie es hieß.

Das Feuer war den Angaben zufolge in einer Wohnung an einer Mikrowelle im ersten Stock ausgebrochen. Vermutlich wegen eines technischen Defekts sei das Gerät in Brand geraten. Die Bewohnerin bemerkte die Flammen demzufolge frühzeitig und konnte die Wohnung selbstständig verlassen, wie es hieß. Die Feuerwehr habe die Flammen rasch löschen können. Die Ermittler beziffern den Schaden auf weniger als 1.000 Euro.