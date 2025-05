Senior verletzt Eisdielengast beim Ausparken

Ein Senior hat an einer Eisdiele in Ettenheim einen Unfall gebaut. (Symbolbild)

Ein Senior am Steuer hat einen Eisdielengast in Ettenheim (Ortenaukreis) leicht verletzt und ist davongefahren. Erkenntnissen der Polizei zufolge parkte der 90 Jahre alte Autofahrer am Dienstag rückwärts aus und stieß gegen den 25 Jahre alten Gast, der auf einem Stuhl im Außenbereich der Eisdiele saß.

Passanten sollen den Fahrer auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben, doch er soll unerlaubt vom Unfallort davongefahren sein. Polizisten trafen ihn wenig später bei ihm Zuhause an und untersuchten seinen Wagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Seinen Führerschein darf der Senior zunächst behalten. Laut einem Polizeisprecher wird aber die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert und prüft gegebenenfalls die Fahreignung des Mannes.