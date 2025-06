Senior stürzt mit Rad und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior ist in Karlsbad im Landkreis Karlsruhe vom Rad gestürzt und gestorben. Polizeiangaben zufolge war der 83-Jährige am Pfingstmontag wohl an einem Absperrpfosten hängen geblieben. Obwohl er einen Helm trug, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann wurde an der Unfallstelle reanimiert, erlag aber wenig später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Pfosten handelt es sich einer Polizeisprecherin zufolge um einen fest installierten Absperrpfosten, der Fahrzeuge an einer Einfahrt hindern soll. Ein weiterer Radfahrer hatte den Unfall gesehen. Ob an einer nahen Straßenbahnhaltestelle Menschen gewartet und den Unfall ebenfalls beobachtet haben, war laut Polizei zunächst unbekannt.