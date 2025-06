Senior rast aus Autowaschanlage gegen Hauswand

Nach einem Vorfall in einer Ulmer Waschstraße ist ein Senior seinen Führerschein erst einmal los. (Symbolbild)

Ein Senior ist in Ulm mit seinem Wagen durch eine Waschanlage gerast und gegen eine gegenüberliegende Hauswand geprallt. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und beschlagnahmte den Führerschein des 76-Jährigen, wie sie mitteilte. Der Mann hatte am Dienstag die erste Station der Waschstraße einer Tankstelle passiert und dann beschleunigt. Die Gründe waren zunächst unklar. Ein Mitarbeiter konnte sich den Angaben zufolge wohl noch im letzten Augenblick vor dem Wagen in Sicherheit bringen, der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von 7.000 Euro.