Senior durchbricht mit Auto Scheibe einer Bankfiliale

Ein Auto ist am Asperger Marktplatz (Kreis Ludwigsburg) in die Glasfront einer Bankfiliale gefahren. Der Wagen blieb mit der Front halb im Vorraum stehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 83-jährige Fahrer hatte vor der Filiale parken wollen und mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt. Dadurch fuhr er ungebremst in den Eingangsbereich.

Rettungskräfte untersuchten ihn, aber er blieb unverletzt. Ein Passant wurde gefährdet, aber nicht verletzt. An dem Wagen entstand ein Schaden von 20.000 Euro, die Höhe des Gebäudeschadens war zunächst unklar. Die Statik wurde laut Polizei aber nicht beeinträchtigt.