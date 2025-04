Selbstgebaute Gasheizung führte zu Explosion in Stutensee

Das Haus in Stutensee stürzte ein. (Archivbild)

Nach der tödlichen Explosion in einem Wohnhaus in Stutensee (Kreis Karlsruhe) sind die Ermittlungen abgeschlossen. Demnach wurde die Explosion durch eine selbstgebaute, mit Flüssiggas betriebene Heizung verursacht, wie es in einer Mitteilung der Stadt hieß.

Ein unsachgemäßer Umgang mit einer Propangasflasche für das Heizsystem sei die Ursache für die Explosion gewesen. Nach interner Prüfung durch den örtlichen Betreiber wurde festgestellt, dass das betroffene Gebäude über keinen Gasanschluss verfügte.

Bei der Explosion im Februar war das Haus eingestürzt. Der 73-jährige Bewohner wurde im Bett unter den Trümmern begraben. Er konnte zwar nach Stunden gerettet werden, starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.