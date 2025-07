SEK-Einsatz wegen Streit um Ball

Zeugen hören einen Streit in Weisweil - und das SEK wird eingeflogen. (Symbolbild)

Ein Streit unter Kindern um einen Ball hat in Weisweil (Landkreis Emmendingen) zu einem größeren Polizeieinsatz mit Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) geführt. Polizeiangaben zufolge hatten Zeugen am Morgen einen Streit gemeldet und angegeben, jemanden mit einem Messer in ein Wohnhaus laufen gesehen zu haben.

Die Polizei sperrte demnach den Bereich ab und versuchte Kontakt zu den Bewohnern aufzunehmen, was zunächst misslang. In der Folge wurden Kräfte des SEK eingeflogen. Schließlich sei es doch gelungen, Kontakt zu den Menschen im Haus aufzunehmen, woraufhin diese nach draußen kamen.

Es habe sich herausgestellt, dass der Auslöser ein verbaler Streit im familiären Umfeld gewesen sei. Demnach stritten sich Kinder um einen Ball. Verletzt wurde niemand. Menschen seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen - zu einer Messerbedrohung sei es nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher.