Segelflugzeug stürzt bei Wettbewerb ab - Pilot stirbt

Im Steigflug soll das Segelflugzeug in Schwierigkeiten geraten sein. (Symbolbild)

Ein Segelflugzeug ist im Kreis Schwäbisch Hall abgestürzt und der 48 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Am Mittag seien mehrere Notrufe eingegangen, dass ein Segelflugzeug in den Wald bei Stimpfach gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Absturz kam, war vorerst unklar. Das Flugzeug sei im Rahmen eines Wettbewerbs gestartet, sagte ein Polizeisprecher.

Die genaue Absturzstelle sei zunächst nicht bekannt gewesen. Ein Polizeihubschrauber habe die Stelle schließlich lokalisieren können. Vor Ort sei nur noch der Tod des Piloten feststellbar gewesen. Er saß den Angaben nach alleine in dem Segelflugzeug.

Das Segelflugzeug sei ursprünglich im Ortsteil Weipertshofen gestartet. Es sei in einen Steigflug übergegangen, in Schwierigkeiten geraten und danach unkontrolliert in der Nähe des Abflugorts abgestürzt. Nun wird von der Polizei und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittelt, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.