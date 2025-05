Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand in einem Dachstuhl im Landkreis Calw hat einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, gebe es nach ersten Erkenntnissen keinen Hinweis auf Verletzte. Das Feuer in Haiterbach sei bisher nicht gelöscht. Was für ein Gebäude dort brannte und ob sich darin Menschen befanden, war zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher schätzte den Schaden zunächst auf etwa 200.000 Euro.