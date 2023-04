Aktuell Land

Sechs Verletzte und 100.000 Euro Schaden bei Unfall

Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Langenbrettach (Kreis Heilbronn) verletzt worden - darunter drei Kinder. Zudem sei ein Schaden von knapp 100.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach habe ein 62 Jahre alter Autofahrer am Montag den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, die mit ihrer Familie unterwegs gewesen sei, übersehen.