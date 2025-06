Sechs Verletzte bei Unfall im Rhein-Neckar-Kreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) sind sechs Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher war mit seinem Wagen vermutlich wegen Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Ein 27-jähriger Mitfahrer sowie die beiden 71 und 72 Jahre alten Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt. Der junge Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr war nach Polizeiangaben niemand.

Der 45-jährige Unfallverursacher und ein weiterer, 30 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer eines dritten Fahrzeugs konnte mittels Vollbremsung zwar eine Kollision verhindern, zog sich dabei aber ein Schleudertrauma zu.