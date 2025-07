Sechs Richtige: Was man mit 14 Millionen machen kann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für 14 Millionen Euro ist die Lufthansa in diesem Jahr bei der lettischen Fluggesellschaf Air Baltic eingestiegen. Für geschätzte 14 Millionen Euro wechselte Fußballspieler Alphonso Davies 2019 zum FC Bayern München. Und in einem Hotel in Marbella (Spanien) stand einst ein unter anderem mit Diamanten und Saphiren dekorierter Weihnachtsbaum, dessen Wert sich auf rund 14 Millionen Euro belaufen haben soll.

Über Summen dieser Dimension kann sich nun auch ein Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg Gedanken machen. Der Lottospieler knackte am Samstagabend den Jackpot bei der Ziehung »6aus49«. »Er war bundesweit der Einzige, der bei der Ziehung sechs Richtige und die passende Superzahl hatte«, teilte Lotto Baden-Württemberg mit. Laut einer Sprecherin handelt es sich um einen Einzelspieler. Er muss also nicht mit einer Tippgemeinschaft teilen.

Mit »Supersechser« Multimillionär

»Auf seinem Spielschein füllte der Tipper exakt ein Kästchen mit seinen persönlichen Glückszahlen aus«, hieß es weiter. »Damit landete er einen Volltreffer und ist nun Multimillionär.«

Den Angaben nach beträgt der exakte Gewinn in der ersten Gewinnklasse 13.932.806,70 Euro und ist steuerfrei. Die Gewinnzahlen lauteten demzufolge 10, 20, 23, 26, 31 und 44. Die Superzahl war die 7.

Die Chance auf sechs Richtige plus Superzahl beim »6aus49« - ein sogenannter Supersechser - ist sehr gering. Sie liegt bei rund eins zu 140 Millionen.

Im Vergleich sind 14 Millionen gar nicht soooo viel

Die fast 14 Millionen Euro sind zwar der höchste Gewinn, der in diesem Jahr den Angaben nach bisher beim Lotto-Klassiker »6aus49« in Baden-Württemberg erzielt wurde. Im Vergleich deutlich höher sind aber etwa die großen Gewinne beim Eurojackpot: Im Mai erzielte hier ein Spieler aus dem Hohenlohekreis 120 Millionen Euro. Es war der höchste Gewinn, der bis dato jemals bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde.

In diesem Jahr haben der Mitteilung zufolge schon elf Tipper beziehungsweise Tipperinnen einen Millionenbetrag bei den Lotterien von Lotto Baden-Württemberg gewonnen. 2024 gab es 30 neue Lotto-Millionäre. Der höchste Einzelgewinn im vergangenen Jahr - 26,4 Millionen Euro - ging ebenfalls in den Kreis Ludwigsburg und wurde der Sprecherin zufolge inzwischen ausgezahlt.

Den bislang höchsten Gewinn im Südwesten bei der Ziehung »6aus49« hat eine Frau aus dem Zollernalbkreis im Jahr 2020 einkassiert. Sie gewann damals rund 42,5 Millionen Euro - also gut dreimal so viel wie die aktuelle Summe.

Tipps gegen Spielsucht

Die Staatliche Toto-Lotto GmbH gehört über die Beteiligungsgesellschaft dem Land Baden-Württemberg. Rund 40 Prozent der Spieleinsätze kommen über das Land den Menschen im Südwesten zugute und werden etwa für Sport, Kunst und Kultur, Denkmalpflege und soziale Projekte ausgegeben.

Dass Gewinne Suchtpotenzial haben können, wissen die Anbieter. »Uns ist bewusst, dass die Teilnahme am Glücksspiel für manche Menschen auch mit Gefahren verbunden ist«, heißt es bei Lotto Baden-Württemberg. Das Unternehmen rät daher, nicht mit dem Vorsatz zu spielen, gewinnen zu müssen. Auch solle man nur mit eigenem Geld und nicht in einer depressiven Stimmung oder unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss bei Glücksspielen mitmachen.