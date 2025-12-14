Sechs Menschen bei Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Auto war nach ersten Erkenntnissen auf einer Landstraße bei Breisach am Rhein in den Gegenverkehr geraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort sei es mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Die vier Insassen im entgegenkommenden Auto seien leicht, die beiden Menschen im anderen Wagen mittelschwer verletzt worden. Alle sechs kamen laut dem Sprecher nach dem Unfall in Krankenhäuser.