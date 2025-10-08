Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Sechs Jahre alter Junge vermisst - Hubschrauber im Einsatz

Ein kleiner Junge fährt in der Nähe von Stuttgart allein mit dem Rad los – und bleibt verschwunden. Wie die Suche jetzt läuft.

Polizeiauto
Der Junge war mit seinem Fahrrad von zu Hause aus losgefahren.(Illustration) Foto: Marijan Murat/DPA
Der Junge war mit seinem Fahrrad von zu Hause aus losgefahren.(Illustration)
Foto: Marijan Murat/DPA

In Weinstadt bei Stuttgart wird seit den Mittagsstunden intensiv nach einem sechs Jahre alten Jungen gesucht. Die Polizei setzt nach eigenen Angaben neben mehreren Streifen auch einen Polizeihubschrauber ein - bislang ohne Erfolg. 

Der Junge sei mit seinem blauen Fahrrad von seinem Zuhause im Ortsteil Endersbach aus weggefahren. Es sei aber nicht bekannt, in welche Richtung und mit welchem Ziel, sagte ein Polizeisprecher. »Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte«, teilte die Polizei  mit.

© dpa-infocom, dpa:251008-930-138986/1