Schwimmer leblos in See gefunden und wiederbelebt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Schwimmer ist leblos in einem See südlich von Ulm gefunden worden. Der 66-Jährige sei erfolgreich reanimiert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Nachbarin habe den Mann beobachtet und habe den Notruf gewählt, als der Mann plötzlich nicht mehr auf dem See in Erbach (Alb-Donau-Kreis) zu sehen war. Rettungskräfte suchten daraufhin nach dem 66-Jährigen. Auch ein Hubschrauber war beteiligt. Warum der Mann unterging, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.