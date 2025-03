Schwerverletzte aus brennendem Haus gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im badischen Kehl ist eine schwer verletzte Frau aus einem brennenden Wohnhaus gerettet worden. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Donnerstagabend das mehrstöckige Haus erreichten, stand das Erdgeschoss bereits komplett in Flammen und dichte Rauchschwaden behinderten die Sicht, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Durchsuchen des Gebäudes fanden die Einsatzkräfte die 61-jährige Bewohnerin im Obergeschoss und brachten sie ins Freie. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.