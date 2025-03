Schwerer Unfall mit Babys an Bord

Nach einem schweren Unfall auf einer Straße in Waiblingen kamen fünf Menschen ins Krankenhaus (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Auto mit zwei Babys an Bord ist im Rems-Murr-Kreis mit einem anderen Wagen kollidiert. Zuvor wollte ein 34-Jähriger auf der sogenannten Westumfahrung in Waiblingen in einen Feldweg einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er mit dem entgegenkommenden Auto einer 30-jährigen Fahrerin zusammen.

Die Frau und ihre 59 Jahre alte Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Zwei Babys an Bord blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Der 34-jährige Fahrer im anderen Auto wurde leicht verletzt. Alle fünf kamen ins Krankenhaus.