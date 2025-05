Schwerer Unfall bei Achern – Vollsperrung auf A5 Richtung Süden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ACHERN. Wegen eines Unfalls mit mehreren Schwerverletzten auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) ist die Fahrbahn Richtung Süden voll gesperrt worden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bühl abgeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Von da an hatte sich am frühen Nachmittag nach Verkehrsdaten von Google Maps ein Stau von etwa fünf Kilometern gebildet. Ab der Anschlussstelle Achern ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

Bei dem Unfall, an dem drei Wohnmobile beteiligt waren, wurden sieben Menschen teilweise schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der genaue Unfallhergang sei bisher nicht bekannt. (dpa)