Schwere Gewitter im Land erwartet - und dicke Hagelbälle

Das Wetter bleibt wechselhaft und regnerisch in Baden-Württemberg.

Die Menschen in Sübaden müssen achtgeben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern am Dienstagnachmittag im Regierungsbezirk Freiburg. Unter anderem bestehe Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, herabfallende Äste und Überflutung von Straßen.

Auch am Mittwoch heißt es Obacht geben: Ab dem Nachmittag sind im südlichen Baden-Württemberg starke bis schwere Gewitter mit hoher Unwettergefahr möglich. Laut DWD könnte mitunter Hagel größer als Tennisbälle fallen: Hagelkörner bis zu sechs Zentimeter Durchmesser, Sturmböen und Starkregen seien demnach wahrscheinlich. Gebietsweise sind laut DWD auch schwere bis extreme, schadensträchtige Gewitter mit Großhagel von acht Zentimetern Durchmesser, schwere Sturmböen bis Orkanböen zwischen 90 und 130 Stundenkilometer und heftiger Starkregen mit mehr als 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen.

Weiterhin stürmisch am Donnerstag

Am Donnerstag soll es dann zwar meistens trocken, aber weiterhin stürmisch bleiben. Bei mäßigem, böigem Wind liegen die erwarteten Höchstwerte um die 22 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen im Bergland starke bis stürmische Böen aufziehen. Am Feldberg sind sogar Sturmböen möglich.

Wechselhaft bleibt es auch zum Wochenende hin: Am Freitag ziehen laut DWD Wolken und Regenschauer auf. Die Temperaturen sollen auf bis zu 26 Grad klettern. Stürmisch soll es dabei weiterhin bleiben.