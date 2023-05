Aktuell Land

Schwenningen verpflichtet kanadischen Stürmer Platzer

Die Schwenninger Wild Wings haben ihre Personalplanung für die kommende Saison mit der Verpflichtung des Stürmers Kyle Platzer vorangetrieben. Der 28 Jahre alte kanadische Center kommt vom finnischen Club JYP Jyväskylä in die Deutsche Eishockey Liga, wie die Wild Wings am Mittwoch mitteilten. Der einstige Draftpick des NHL-Teams Edmonton Oilers spielte bereits in der zweitklassigen nordamerikanischen Liga AHL. In der vergangenen Saison wurde er mit Tappara finnischer Meister.