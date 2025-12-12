Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schwelling und Haggenmüller bleiben Landeschefs der Grünen

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl setzen die Grünen an der Parteispitze auf Kontinuität. So haben die beiden Landesvorsitzenden bei der Vorstandswahl abgeschnitten.

Landesparteitag Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg
Pascal Haggenmüller und Lena Schwelling sind als Landeschefs der Grünen im Südwesten wiedergewählt worden. Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Pascal Haggenmüller und Lena Schwelling sind als Landeschefs der Grünen im Südwesten wiedergewählt worden.
Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller bleiben Landeschefs der Grünen in Baden-Württemberg. Das Spitzenduo der Regierungspartei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde beim Parteitag in Ludwigsburg im Amt bestätigt. Gegenkandidaten gab es keine. Beide führen die Partei seit 2021. 

Haggenmüller, der dem linken Flügel der Partei zugerechnet wird, erhielt 96,6 Prozent der Stimmen. Schwelling gehört zum Realo-Flügel der Partei und kam auf 78,6 Prozent. Bei der letzten Vorstandswahl im Oktober 2023 bekam Haggenmüller 95 Prozent der Stimmen, für Schwelling stimmten 74,4 Prozent der Delegierten. 

Mit dem Parteitag in Ludwigsburg stimmen sich die Grünen auf die Landtagswahl am 8. März 2026 ein. Zudem beraten sie über die inhaltliche Ausrichtung im Wahlkampf und wollen das Wahlprogramm beschließen. Außerdem stehen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung des Parteitreffens.

Die Grünen führen die Landesregierung im Südwesten seit 2011 an, seit 2016 regieren sie gemeinsam mit der CDU. Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt bei der Wahl im März nach drei Amtszeiten nicht mehr an. Sein Nachfolger als Spitzenkandidat ist der ehemalige Bundesminister Cem Özdemir.

Tagesordnung

© dpa-infocom, dpa:251212-930-417565/1