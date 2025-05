Schwede Riipinen neuer Basketball-Trainer in Ludwigsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg geht mit dem schwedischen Trainer Mikko Riipinen in die kommende Saison. Der 37-Jährige wechsele im Sommer vom Liga-Schlusslicht BG Göttingen nach Ludwigsburg und erhalte dort einen Zweijahresvertrag bis 2027, teilte der Tabellenneunte mit. In Göttingen habe er von einer Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt Gebrauch gemacht.

Riipinen, der sich schon vor dem 1. Juli um die Kaderplanung der Ludwigsburger kümmern soll, bleibt parallel zur Bundesliga auch schwedischer Nationaltrainer. Bei den Riesen ist er Nachfolger von John Patrick, von dem sich der Verein Ende März getrennt hatte. Bis Saisonende wird das Team noch interimsweise von Lars Masell trainiert.

Riipinen mit Schweden bei der EM dabei

»Wir freuen uns, mit Mikko Riipinen einen jungen, aber durchaus erfahrenen Coach verpflichtet zu haben. Er hat klare Vorstellungen, wirkt sehr motiviert und ehrgeizig«, sagte Ludwigsburgs Vorsitzender Alexander Reil. »Ich glaube, dass wir mit ihm als neuem Headcoach unsere Identität bewahren, aber gleichzeitig neue und moderne Inhalte des Basketballs etablieren werden.«

Vor seinem Engagement seit Januar in Göttingen war Riipinen Trainer der schwedischen Norrköping Dolphins. Mit dem Club wurde er viermal Meister und zweimal Pokalsieger. Mit dem schwedischen Nationalteam nimmt er im Sommer an der Europameisterschaft (27. August bis 14. September) in Lettland, Finnland, Zypern und Polen teil.