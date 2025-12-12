Schwarzwaldbahn ab Samstag wieder freigegeben

Die zweite Bauphase auf der Strecke der Schwarzwaldbahn zwischen Villingen und Donaueschingen wurde erfolgreich abgeschlossen. (Symbolbild)

Gute Nachricht für Zugreisende im Südwesten: Nach vierwöchigen Bauarbeiten verkehren die Züge der Schwarzwaldbahn ab Samstag wieder planmäßig. »Morgen früh ab fünf Uhr startet der Zugverkehr wieder wie geplant für unsere Reisenden«, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Nach einer längeren ersten Bauphase im September und Oktober war der Abschnitt im Schwarzwald-Baar-Kreis von Villingen bis Donaueschingen seit dem 14. November gesperrt. Reisende mussten in der Zeit auf Busse umsteigen oder Alternativen suchen.

Was gemacht wurde

Die DB erneuerte eigenen Angaben nach unter anderem rund elf Kilometer Gleis und zehn Weichen. Außerdem seien rund 17.500 Schwellen sowie 28.000 Tonnen Schotter ausgetauscht worden.

Immer wieder wird an der kurvenreichen Schwarzwaldbahn, die Karlsruhe mit der Bodenseestadt Konstanz verbindet, gebaut. Die Schienenverbindung mit zahlreichen Tunneln von der Rheinebene bis zur Schweizer Grenze feierte 2023 ihren 150. Geburtstag. Auf der Strecke waren nach früheren Angaben von DB Regio zuletzt elf Millionen Reisende im Jahr unterwegs.