Schwanger im Hawaii-Ziel: Babystrampler für Anne Reischmann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Anne Reischmanns Zieleinlauf auf Hawaii wurde zur besonders emotionalen Angelegenheit. Und das aus einem sehr bestimmten Grund: Die Profi-Triathletin aus Ravensburg absolvierte die Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii nicht allein. Die 33-Jährige trat in ihrer 13. Schwangerschaftswoche zum Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an. Sie hatte sich mit ihrem Sieg beim Ironman Südafrika für die WM qualifiziert.

Entscheidung mit dem Team und dem Arzt

Nach harten 9:30:30 Stunden bei diesmal wieder extrem herausfordernden Bedingungen in Hawaii hatte sie es geschafft. Sie hielt sich die Hände vors Gesicht und rang kurz um Fassung. Als 31. schloss sie das Rennen unter den Profis ab - und bekam direkt im Ziel noch ein besonderes Geschenk: Einen Babystrampler.

Sie hatte ihre Schwangerschaft kurz vor dem Start erst öffentlich gemacht und damit auch Diskussionen ausgelöst. Ihr Weg nach Kona habe vor wenigen Wochen eine unerwartete Wendung genommen, hatte sie in den sozialen Netzwerken geschrieben.

»Zusammen mit meinem Team und meinem Arzt habe ich entschieden, bei der WM zu starten«, hatte Reischmann erklärt. Sie werde aber nicht mit dem Ehrgeiz und der Entschlossenheit wie sonst antreten. Sobald es ihr nicht gut gehen sollte, würde sie aufhören. Spätestens im Ziel ging es ihr aber richtig gut.